Atlético-MG se classifica e pega o Goiás na Copa São Paulo Numa partida fraca tecnicamente, Atlético-MG e Comercial empataram neste domingo por 0 a 0, em duelo disputado no Estádio Palma Travassos, em Ribeirão Preto, válido pela última rodada do Grupo B da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Com o resultado, ambas as equipes terminaram com sete pontos. Porém, o Atlético-MG garantiu a primeira posição por levar vantagem no saldo de gols (8 contra 2). Desta forma, os mineiros enfrentarão na próxima fase o Goiás, primeiro do Grupo A. Mesmo em segundo, o Comercial, vice campeão da Copinha no ano passado, garantiu presença na próxima fase, uma vez que a equipe garantiu uma das dez vagas do índice técnico. Agora, o time tem de esperar pelo final da rodada para saber qual será o seu adversário. Na outra partida do grupo, XV de Piracicaba e Cene (MS) empataram por 2 a 2. Ambos terminaram com um ponto.