Atlético-MG se despede com consolo Na despedida do Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG venceu o Juventude por 3 a 1 em Caxias do Sul e tirou o time gaúcho da Copa Sul-Americana. O jogo foi muito movimentado, especialmente na etapa inicial. O Atlético conseguiu situação de gol mais claras, mas foi o Juventude que abriu o placar, com Juliano. Ele recebeu um belo passe de Enílton e chutou rasteiro. No segundo tempo, o ritmo caiu. Aos 25 minutos, o Atlético chegou ao empate, com um belo gol de Vinícius, da intermediária. A partir daí, aproveitando um pequeno descontrole do Juventude, o time mineiro ampliou com dois gols de Euller.