Atlético-MG se reúne com Fabri em SP O Atlético-MG deverá anunciar oficialmente amanhã a contratação do meia-atacante Rodrigo Fabri, que se desligou do Atlético de Madri, da Espanha. O procurador do atleta, Fernando César, e o vice-presidente de Futebol do clube mineiro, Sérgio Batista Coelho, se reúnem em São Paulo para acertar os últimos detalhes da negociação. "Ainda faltam pequenos detalhes e só vamos anunciar a contratação quando tudo estiver acertado", disse o dirigente do Galo. Fabri, porém, já falava hoje como jogador do clube alvinegro. "Vou ser mais uma peça para ajudar o técnico (Paulo) Bonamigo e somar com os jogadores", afirmou o meia, que, da Espanha, por telefone, concedeu entrevista à TV Globo. Segundo ele, falta apenas a assinatura do contrato para que o negócio seja selado. A intenção da diretoria do Atlético é que o meia assine contrato de empréstimo até o final do próximo ano. Os dirigentes mineiros querem evitar uma interrupção contratual no meio de 2005, ainda durante a disputa do Campeonato Brasileiro. O jogador, de 27 anos, esteve na mira de Corinthians e Cruzeiro, mas as negociações não evoluíram. O acerto com o Atlético só foi possível após Fabri rescindir seu vínculo contratual com o clube espanhol. O seu contrato com o Atlético de Madri vigoraria até 2006. O meia é o principal reforço do Galo para a disputa do Brasileirão, onde o time de Bonamigo ronda a zona de rebaixamento, em 20º lugar, com 12 pontos ganhos, em 11 partidas. Fabri já adiantou, no entanto, que necessitará de um período para readquirir a forma física ideal. "É uma coisa que eu preciso conversar direitinho com a comissão técnica, pois estava de férias. Voltei a treinar fazem quatro ou cinco dias e vou precisar de um tempinho para ter condições de jogar 90 minutos". Revelado pela Portuguesa, o meia já defendeu também o Flamengo, Santos, Grêmio, Valladollid (Espanha) e Sporting (Portugal).