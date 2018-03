Atlético-MG será cauteloso no ABC Escaldado pelas dificuldades enfrentadas na partida de ida contra a Catuense, quando estreou na Copa do Brasil, o Atlético-MG vai adotar uma postura cautelosa diante do Santo André, nesta quarta-feira, às 21h45, quando faz o primeiro jogo do confronto. A derrota por 4 a 2 em Catu foi considerada uma "lição" pelo técnico Paulo Bonamigo, que pediu aos jogadores mais empenho e atenção no ABC paulista. "Na Copa do Brasil não tem jogo fácil e nem sempre a melhor equipe conquista o título. Quem ganha é quem tem mais eficiência nos 180 minutos. Uma noite infeliz e você perde a chance de classificar. Temos que entrar concentrados." Para o atacante Alex Mineiro, a partida é ideal para o time mineiro explorar os contra-ataques. "É o primeiro jogo e não podemos cometer o mesmo erro que cometemos contra a Catuense."