Atlético-MG: Silva e Marquinhos fora As mudanças no departamento de futebol profissional do Atlético Mineiro já começaram. Nesta terça-feira à noite a diretoria do clube anunciou a saída de Carlos Alberto Silva, que era o supervisor, e do zagueiro Marquinhos. Silva foi treinador, tendo passagens por clubes como Guarani, Corinthians, e o próprio Atlético, entre outros, e tinha contrato até 31 de dezembro. Segundo o site oficial do clube, ele saiu por vontade própria. Já Marquinhos estava emprestado pelo Corinthians com contrato até o último dia deste ano e se junta a George, Edilson, Amaral, Catanha, Walker, Esquerdinha e Uéslei. O Atlético tentará ainda fazer um acordo amigável com Rodrigo Fabri, o mesmo ocorrendo com os atacantes Edson Araújo e Luís Mário.