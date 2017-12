Atlético-MG só empata com a URT O Atlético-MG não saiu do empate por 0 a 0 com a URT, neste domingo, em Patos de Minas, pelo Campeonato Mineiro, e desperdiçou a chance de encostar no líder América. A equipe alvinegra soma agora 8 pontos em quatro jogos, três atrás do América, que tem 11, mas com uma partida a mais. A URT chegou a seis pontos ganhos em cinco jogos. O Atlético dominou o primeiro tempo, mas não conseguiu reverter em gols a sua superioridade em campo, esbarrando, algumas vezes, na boa atuação do goleiro Nei Santos. Na etapa final, a pontaria atleticana continuou deficiente e os atacantes desperdiçaram várias oportunidades dentro da área para marcar. Aos 30 minutos, o técnico Paulo Bonamigo decidiu aumentar o poder ofensivo de sua equipe, trocando o volante Renato pelo atacante Márcio Santos, conhecido também como "Mexerica". Mas, sem muita organização, o Atlético continuou pressionando sem conseguir chegar ao gol. Apesar da postura extremamente defensiva, a URT se aventurou ao ataque e criou chances para marcar. Na melhor delas, faltando dois minutos para o término do tempo regulamentar, o atacante Ditinho, de cabeça, quase dá a vitória ao time da casa.