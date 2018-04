Atlético-MG só empata na estreia oficial de Luxemburgo

Na estreia oficial do técnico Vanderlei Luxemburgo, o Atlético Mineiro apenas empatou neste domingo com o América por 1 a 1, neste domingo, no encerramento da primeira rodada do Campeonato Mineiro. O jogo marcou também a estreia do técnico Marco Aurélio no comando americano.

Mais organizado em campo, o América inaugurou o placar logo no primeiro ataque, aos cinco minutos da etapa inicial. O meia Rodrigo dominou na entrada da área e chutou forte, com efeito, sem chances para o goleiro Aranha.

Em desvantagem, o Atlético foi em busca do empate e deixou espaços para o contra-ataque. A situação alvinegra ficou ainda mais complicada aos 29 minutos, quando o volante Jonílson recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso pelo árbitro Cleisson Veloso Pereira.

O América teve a chance de ampliar aos 41 com o armador Luciano, que recebeu na área e chutou cruzado. Caprichosamente, a bola bateu no travessão e depois na trave do gol de Aranha.

No segundo tempo, Luxemburgo procurou reforçar a marcação do meio campo, colocando em campo o volante Fabiano. As mudanças deixaram a equipe com mais organização. Aos sete minutos, o lateral americano Nando também foi expulso. E logo depois, aos nove, Fabiano completou para as redes na pequena área, empatando a partida.

Empurrado pela torcida, o Atlético quase marcou o segundo aos 12 minutos. O estreante meia-atacante Muriqui finalizou, mas a bola bateu na trave esquerda do goleiro Flávio.

O América, no entanto, não se intimidou e continuou levando muito perigo nos contragolpes. Tanto que Aranha, com grandes defesas, se tornou o destaque atleticano. Aos 40 minutos, o time de Marco Aurélio desperdiçou a oportunidade mais clara: Danilo recebeu longo lançamento, tirou o goleiro e, quando ia tocar para o gol vazio, foi desarmado pelo zagueiro equatoriano Jairo Campos.

Luxemburgo admitiu as dificuldades de sua equipe no final da partida e considerou o empate um bom resultado. "Deu para ver coisas negativas e positivas, vamos analisar depois", resumiu o treinador. "O América mostrou que está melhor preparado do que a gente".

O treinador americano também ficou satisfeito com o que viu, apesar da "ansiedade da estreia". "Foi acima da expectativa, fizemos um ótimo jogo contra uma excelente equipe", disse Marco Aurélio.

O Campeonato Mineiro foi aberto na última quarta-feira, com a goleada por 6 a 0 do Cruzeiro sobre o Uberlândia, no Mineirão. Pelo saldo de gols, o time celeste lidera o campeonato.

No sábado, o Tupi estreou com vitória sobre o Ipatinga por 1 a 0, em Juiz de Fora. Outros três jogos completaram a primeira rodada neste domingo: Ituiutaba 0 x 3 Uberaba, Caldense 0 x 0 Democrata-GV e Villa Nova 1 x 1 América de Teófilo Otoni.