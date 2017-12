Atlético-MG sofre para empatar com Guarani O Atlético-MG sofreu para empatar nesta quarta-feira, por 1 a 1, com o Guarani, de Divinópolis, no Mineirão, pelo Campeonato Mineiro. Apesar de invicto na competição, o time do técnico Paulo Bonamigo continua sem vencer em casa. E nesta noite por pouco não deixa o estádio da Pampulha com uma derrota, já que esteve em desvantagem no placar até os 38 minutos do segundo tempo. Com o resultado, o Atlético caiu do quarto para o quinto lugar na tabela de classificação, somando nove pontos em cinco jogos. O Guarani continua em terceiro, com 10 pontos. O Galo dominou praticamente todo o primeiro tempo, mas foi para o intervalo em desvantagem no placar. Enquanto os atacantes alvinegros desperdiçavam várias oportunidades, o volante Renato se destacou pelos chutes de fora da área. Contudo, aos 37 minutos, o meio-campista Marco Aurélio arriscou um chute da intermediária e acertou o ângulo esquerdo do gol atleticano, surpreendendo Velloso, que estava adiantado. Nos minutos finais e nos acréscimos do árbitro Rogério Pereira da Costa, o atacante Nilson Sergipano, que ganhou a posição de titular, barrando Wagner, ainda perdeu duas ótimas chances de empatar. Na etapa final, com 20 segundos de jogo, Velloso foi obrigado a fazer uma grande defesa, evitando o segundo gol dos visitantes numa cabeçada à queima-roupa do armador Agamenon. Como o gol de empate não saía, Bonamigo decidiu arriscar tudo nos 15 minutos finais e colocou em campo quatro atacantes. No entanto, por ironia, foi o zagueiro Luiz Alberto quem tirou o Atlético do sufoco. Após uma cobrança de falta da direita, ele subiu mais do que a zaga adversária e, de cabeça, empatou a partida, aos 38 minutos. No outro jogo da rodada, o Ipatinga, jogando em casa, venceu o Valério, de Itabira, por 3 a 1.