Atlético-MG sofreu ?apagão?, diz técnico O Atlético-MG conseguiu arrancar um empate dramático por 2 a 2, contra o Corinthians, no final da partida, neste domingo, no Mineirão, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O Galo saiu na frente, no primeiro tempo, sofreu a virada no início do segundo tempo e conseguiu o empate no final do jogo, em cobrança de falta. Para o técnico Paulo Bonamigo, o time mineiro que continua sem vencer na competição, poderia ter vencido se não fosse por causa do "apagão" criado em campo. O treinador credita ao "apagão" o fato de a equipe ter levado dois gols no início do segundo tempo, mesmo tendo terminado o primeiro tempo com o domínio da partida. "Fizemos um bom primeiro tempo. Tínhamos o jogo nas mãos, mas tivemos um ´apagão´ no início do segundo tempo. Sofremos um gol de bola parada e o time se abalou por quinze minutos. Somente no final é que acordamos, mas na base da vontade, quando conseguimos o gol de empate", explicou o treinador. Autor do gol salvador, o meio-campo Tucho, que entrou no segundo tempo, disse que antes da cobrança falta se lembrou do lance que teve diante do Timão no ano passado. "Foi na mesma posição. Na ocasião, o goleiro era o Rubinho. Cobrei da mesma maneira e tive a sorte de fazer novamente o gol que deu o empate ao Galo. Fico feliz por ter contribuído com o time", declarou. Um dos destaques do Atlético na partida, inclusive citado pelo técnico Oswaldo de Oliveira, o meio-campo Renato lamentou o resultado obtido dentro do Mineirão. "Tivemos sim um ´apagão´ no segundo tempo. Tínhamos o jogo nas mãos e deixamos escapar a vitória. Mas, de maneira geral, jogamos bem. Vamos agora trabalhar para não repetirmos os erros cometidos contra o Corinthians", disse. Mantido no time, depois de ter conseguido efeito suspensivo, o goleiro Eduardo destacou a recuperação do time no final do segundo tempo, quando a derrota parecia próxima. "A equipe mostrou poder de recuperação e espírito de luta. É isso que precisamos nos demais jogos. Com essa vontade, tenho certeza que conseguiremos reverter essa situação que vivemos. Não vamos deixar o desânimo tomar conta do grupo", completou.