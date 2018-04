Atlético-MG sonha em voltar ao G-4 com vitória em casa Após interromper um jejum de seis jogos sem vitórias no Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro não quer desperdiçar a chance de voltar ao G-4 e a sonhar com o título da competição. O time alvinegro enfrenta o Atlético Paranaense, neste domingo, às 16 horas, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, pela 24.ª rodada.