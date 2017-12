Atlético-MG suspende Alex Alves até dia 1º O atacante Alex Alves foi suspenso nesta terça-feira pela diretoria do Atlético-MG, que se sentiu "ofendida" por declarações dadas pelo jogador à emissoras de televisão de Minas Gerais. De acordo com um comunicado distribuído no final da tarde pela assessoria de imprensa do clube, Alex Alves foi suspenso até o dia 1º de dezembro e, portanto, não joga sábado contra o Juventude, em Caxias do Sul, pela 44ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os dirigentes alvinegros ficaram irritados com o fato de o atacante ter concedido entrevista afirmando que a diretoria do Atlético é "imatura" e sugerindo que o presidente Ricardo Guimarães seria o responsável pelas informações que levaram à publicação num jornal da capital mineira, de uma lista de dispensa no clube. O nome de Alex Alves constava na relação de jogadores que não estão nos planos do Atlético para a próxima temporada. Em uma das entrevistas, o atacante teria dito ainda que o clube mineiro lhe pagou uma pendência com o cheque que foi posteriormente sustado. Segundo a nota, a diretoria do Atlético "entende que alguns assuntos devem ser tratados internamente e não através da imprensa". O comunicado conclui que "a diretoria tendo sido ofendida com as declarações dirigidas ao presidente Ricardo Guimarães, pelo atacante Alex Alves, puniu o jogador com suspensão até o dia 1º de dezembro de 2003".