Atlético-MG tem duro desafio contra o melhor mandante

Para o centroavante Diego Tardelli, o que poderá ajudar são os desfalques no time adversário. A expectativa é de que o Grêmio entre em campo com quatro ou cinco desfalques em relação às últimas partidas.

O time mineiro também terá seu desfalque. Édson, o segundo goleiro, não embarcou para Porto Alegre. No jogo contra o Avaí, como titular, Édson saiu vaiado pela torcida depois de sofrer o gol de empate no final. O titular será Bruno, recuperado de uma contusão.

O Atlético ainda é o terceiro melhor time no ranking de aproveitamento fora de casa no Brasileirão, com um aproveitamento de 51,85% (quatro vitórias, dois empates e três derrotas). Mas o rendimento caiu nas últimas quatro partidas.