Atlético-MG tem mais dois reforços A diretoria do Atlético-MG anunciou nesta terça-feira as contratações do lateral Rubens Cardoso, ex-Santos, e do atacante Márcio Santos, que estava no Boa Vista, de Portugal, desde 2001. Com os dois nomes, o número de contratados para a temporada 2004 no Galo, que terá o comando do técnico Paulo Bonamigo sobe para nove. Os jogadores se apresentam nesta quarta-feira, no CT de Vespasiano. Rubens Vanderlei Tavares Cardoso, de 27 anos, foi contratado por empréstimo por dois anos. Ele firmou contrato com o Galo até 31 de dezembro de 2005. O jogador substituirá os laterais Marquinhos e Raniery, dispensados pela diretoria. Rubens Cardoso teve sua primeira passagem pelo Santos, em 20O0. No ano seguinte foi para o Grêmio e, em 2002, jogou no São Caetano e no Palmeiras. No ano passado, voltou ao Peixe, onde foi reserva de Léo. A surpresa maior ficou para o atacante Márcio Santos, de 28 anos, que atuou pelo Galatasaray, da Turquia, entre 1999 e 2001, quando sagrou-se campeão turco, da Copa Turca, da Super Taça e, principalmente, da Copa da UEFA. Em 2001, transferiu-se para o Boa Vista, de Portugal. No Brasil, o jogador teve passagens pelo São José, Portuguesa e Juventude-RS, onde foi campeão da Copa do Brasil, em 1999, pelo time de Caxias do Sul.