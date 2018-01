Atlético-MG tem obrigação de vencer Sem motivos para festejar, o Atlético-MG encara o Rio Branco em pleno sábado de Carnaval com a obrigação de vencer para continuar na luta pelo título do Campeonato Mineiro. O jogo está marcado para as 16h, no estádio Independência. O time do técnico Celso Roth vem de um empate em 1 a 1 contra a Caldense na última rodada e é o terceiro colocado na competição, com 14 pontos ganhos em sete jogos. Além dos três pontos, o Galo torce por um tropeço do líder Cruzeiro, que também entra em campo neste sábado e tem oito pontos e uma partida a mais do que o alvinegro. O Rio Branco disputou o mesmo número de partidas e está em sétimo lugar, com 10 pontos. O zagueiro Scheidt deverá ficar no banco de reservas e, segundo Roth, poderá fazer a sua estréia, entrando no decorrer da partida. O ex-corintiano foi contratado no dia 12 de fevereiro e esta semana teve sua situação regularizada na Federação Mineira de Futebol. O treinador decidiu não poupar nenhum dos titulares e confirmou a manutenção de Guilherme no ataque. Outras três partidas completam a rodada do Mineiro: Social x Villa Nova, URT x Nacional e Ipatinga x Caldense.