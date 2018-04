Atlético-MG tem sete desfalques para jogo contra o Inter O técnico Celso Roth terá trabalho para escalar o time titular do Atlético-MG que enfrenta o Internacional, nesta quarta-feira, no Beira-Rio. Além dos jogadores que já vinham desfalcando a equipe nas últimas rodadas, o técnico ganhou mais uma baixa para a partida em Porto Alegre. O zagueiro Welton Felipe, que sentiu uma lesão muscular no empate com o Sport, fará exame de imagem nesta terça e nem viajou com a delegação nesta segunda.