Atlético-MG teme motivação do Botafogo O Atlético-MG enfrenta o Botafogo nesta quarta-feira, às 20h30, no estádio Caio Martins, em Niterói, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes lutam pela primeira vitória na competição, mas o clube mineiro está numa situação um pouco melhor: empatou os dois jogos, enquanto os cariocas somaram duas derrotas. "Nós temos de ter respeito, saber que vai ser um jogo difícil, mas acreditar que nós temos de vencer também porque nós estamos necessitando", disse o técnico do Atlético, Paulo Bonamigo, que espera um jogo de "muita pegada". Para os jogadores do Atlético, a saída do técnico Levir Culpi, que pediu demissão na última rodada, após a derrota por 2 a 0 para o Santos, poderá servir de motivação para o time do Botafogo. "A troca de treinador sempre traz um ânimo a mais para o grupo de jogadores", comentou o atacante Alex Mineiro - a equipe carioca será dirigida interinamente pelo auxiliar-técnico Luiz Roberto Matter. Mas uma das preocupações de Bonamigo é justamente o ataque do Atlético, que não tem correspondido. Nas duas partidas pelo Brasileiro - 0 a 0 com o Palmeiras e 1 a 1 com o vasco -, o time marcou apenas um gol, por intermédio do meia Renato. Dejair, que foi o titular no jogo contra o Vasco, formando dupla com Alex Mineiro, poderá dar lugar a Quirino, já recuperado de uma forte gripe. O treinador não adiantou o time que começa jogando, mas deixou em aberto a possibilidade de escalar a equipe com três volantes, com a entrada de Zé Luís, que atuaria ao lado de Hélcio e Márcio Araújo. "De repente, eu vou colocar o Zé Luís para dar um pouco mais de consistência, até pelo tipo de jogo, que deve ser de muita pegada", justificou Bonamigo.