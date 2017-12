Atlético-MG tenta 5ª vitória seguida O Atlético-MG tenta dar continuidade à série de vitórias - que já dura quatro jogos - neste domingo à tarde, contra o Coritiba, na capital paranaense, para manter as chances de classificação às semifinais da Copa Sul-Minas. O time soma 18 pontos e subiu da décima para a sexta posição na rodada do meio da semana, quando bateu o Joinville por 3 a 1, em Belo Horizonte, e viu o próprio Coritiba ser derrotado pelo América-MG, dentro de casa, por 1 a 0. O cálculo do técnico Levir Culpi é de que serão necessárias, pelo menos, três vitórias nos quatro jogos restantes para que a equipe se garanta entre as quatro que disputam o título. "Já no domingo, se vencermos e houver uma combinação de outros resultados, poderemos figurar na zona de classificação", avaliou o treinador, otimista com as últimas boas apresentações do Atlético. O treinador deve ter praticamente todo o elenco à disposição em Curitiba, já que apenas o meia Bosco está suspenso. O meia Djair, que se queixava de dores na coxa, era dúvida sexta-feira, mas fará testes já no Paraná e o mais provável é que atue. Levir deve utilizar, mais uma vez, o esquema 3-5-2, com o zagueiro uruguaio Gutiérrez reforçando a defesa e o lateral Rubens Júnior fazendo as vezes de ala-esquerdo.