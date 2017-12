Atlético-MG tenta abafar crise em Caxias Com a crise estacionada no CT de Vespasiano, o Atlético-MG enfrenta neste sábado, o Juventude, às 17 horas, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 44ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time mineiro necessita de uma vitória para continuar alimentando a esperança de disputar a Taça Libertadores do ano que vem. A equipe alvinegra ocupa a sétima colocação na tabela de classificação com 66 pontos. Apesar de o time do técnico Procópio Cardoso ter vencido o Fortaleza, por 2 a 0, na última rodada, encerrando uma série de sete jogos sem vitória, o clube mineiro viveu uma semana complicada com a suspensão por cinco dias do atacante Alex Alves e disputas políticas. Alex Alves não joga contra o Juventude. Procópio não confirmou a equipe que começa jogando. O mais provável é que ele mantenha o esquema 3-5-2, com a possibilidade de manter improvisado na zaga os volantes Hélcio e Ferrugem, deixando Scheidt no banco. O treinador poderá contar com a volta do meia Paulinho, que cumpriu suspensão.