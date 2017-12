Atlético-MG tenta acabar com a má fase O Atlético-MG enfrenta o Flamengo, nesta quinta-feira, às 21h40, no Maracanã, tentando retornar ao grupo dos cinco primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, bloco que garante vaga na Libertadores do ano que vem. Nas últimas cinco rodadas, o time mineiro somou apenas três pontos e por isso, tenta a reabilitação. "O time vem dando umas patinadas, principalmente em casa", reconheceu o zagueiro Scheidt. Apesar da queda de rendimento, o Atlético continua próximo dos primeiros colocados, com 63 pontos ganhos. "A gente sabe que nos últimos cinco jogos tivemos tropeços, mas continua só dependendo da gente conseguir essa vaga", avaliou Scheidt. Depois de um longo período sem sequer ficar no banco de reservas, o lateral-esquerdo Michel será a novidade no time mineiro. O técnico Marcelo Oliveira decidiu manter a dupla de ataque formada por Fábio Júnior e o jovem Enrico. O atacante Alex Alves viajou com a delegação para o Rio de Janeiro, mas, segundo o treinador, não começará jogando pois está sem atuar há quase um mês por causa de duas fraturas que sofreu no rosto. Luiz Alberto retorna ao time depois de cumprir suspensão automática no último jogo pela expulsão contra o Paysandu. O zagueiro entra no lugar de André Luiz e vai enfrentar pela primeira vez o Flamengo - clube que o revelou e onde atuou por dez anos - no Maracanã.