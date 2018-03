Atlético-MG tenta acabar com jejum O Atlético-MG enfrenta o Fortaleza neste sábado, às 20h30, na capital cearense, atrás de um feito que não alcança desde a quinta rodada do Campeonato Brasileiro: vencer fora de casa. A última vitória atleticana longe de Minas foi no dia 19 de abril, quando derrotou o Bahia na Fonte Nova, por 4 a 2. Na última quarta-feira, o time do técnico Celso Roth esteve próximo de conquistar três pontos no Beira Rio. Fez 3 a 2 aos 41 do segundo tempo, mas permitiu o empate do Internacional um minuto depois. O resultado em Porto Alegre deixou irritado o treinador do Atlético, que reclamou da falta de "atenção" dos jogadores. Apesar de subir uma posição na classificação - está em quinto lugar, com 31 pontos - o time mineiro viu aumentar a diferença que o separa do líder Cruzeiro (40 pontos). Para tentar quebrar o jejum de três meses sem vencer fora de casa, o Atlético contará com a volta do zagueiro Luiz Alberto, que, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, desfalcou o time no último jogo. Por outro lado, Roth perdeu o volante Ferrugem e o lateral-esquerdo Marquinhos. Ambos cumprirão suspensão automática. Eles deverão ser substituídos por Raniery e Genalvo, respectivamente. O treinador também deverá manter o atacante Guilherme no time titular e Fábio Júnior no banco de reservas.