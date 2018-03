Atlético-MG tenta administrar a vantagem Com a imensa vantagem de poder perder por até três gols de diferença, que mesmo assim estará classificado para a decisão do Campeonato Mineiro, o Atlético-MG recebe a Caldense neste sábado, às 16 horas, no Mineirão. No primeiro jogo, em Poços de Caldas, vitória atleticana foi por 3 a 0. Após a primeira partida, na última quarta-feira, o técnico Paulo Bonamigo insistiu com os jogadores do Atlético para que eles não entrem no clima do "já ganhou" e mantenham a concentração no jogo deste sábado. Mas, apesar de afirmar que o grupo precisa "manter os pés no chão", Bonamigo já começou a estudar a estratégia que deverá utilizar na eventual final. Na quinta-feira, o técnico esteve no estádio da Pampulha para acompanhar a outra semifinal, entre América-MG e Cruzeiro, com vitória do time cruzeirense por 2 a 1. Contra a Caldense, Bonamigo poderá contar com a volta de Alex Mineiro ao ataque. O jogador cumpriu suspensão no último jogo e formará dupla com Wagner. Por outro lado, ele perdeu o lateral-direito Carlinhos, expulso em Poços de Caldas. Ele será substituído por Alex. No meio-de-campo, o técnico aguarda a recuperação de Tucho, que sentia uma lesão no tornozelo esquerdo. Ele fará um exame antes do jogo. Se for vetado, Dejair será mantido na equipe. Já o técnico da Caldense, Ademir Fonseca, não terá o volante Senegal, que recebeu o cartão vermelho na primeira partida. Babau deverá ser o seu substituto.