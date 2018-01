Atlético-MG tenta apagar 2004 Depois da fracassada campanha na temporada do ano passado, o Atlético-MG faz sua estréia, no Campeonato Mineiro, contra o Valério, de Itabira, no próximo domingo, às 16 horas, no Mineirão, em busca de uma fase de conquistas. Além de não poder contar ainda com o esperado ´matador´, o técnico Procópio Cardoso Neto, que teve seu contrato renovado, após ter conseguido manter o clube na Primeira Divisão do Campeonato Brasileiro, vai para a partida com pelo menos duas dúvidas. O treinador vai deixar para definir o titular da lateral direita e a formação do meio-de-campo para momentos antes do confronto. Na lateral, a dúvida do treinador está entre Alex ou Rafael Tesser. Alex, que retornou ao clube mineiro, depois de ter disputado o último Brasileiro pelo Criciúma, a pedido do treinador, iniciou os trabalhos como titular. Porém, Rafael Tesser, contratado junto ao Coritiba, também passou a treinar entre os titulares, dentro do revezamento promovido por Procópio. "Já conhecia bem o Alex, tanto que pedi o seu retorno. Já o Rafael também treinou bem, mostrou boa marcação e velocidade nas descidas para o ataque. Os testes físicos dele também foram os melhores. Vamos aguardar", disse Procópio. Já a dúvida no meio de campo surgiu com a transferência do armador Tucho, por empréstimo, para o Guarani, de Campinas. O jogador, que teria feito parte de uma lista de dispensas da diretoria mineira, iniciou a temporada, para a surpresa de todos como titular do meio-de-campo, montado por Procópio. Apesar disso, o próprio treinador liberou o jogador para acertar a sua transferência para clube paulista. Caso o acordo se concretize, o jovem Levi deve ocupar a vaga no meio, enquanto a documentação do argentino Prieto não é regularizada.