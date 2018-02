Atlético-MG tenta escapar da Série B O Atlético-MG precisa vencer o São Caetano neste domingo, às 16h, no Mineirão, para afastar qualquer ameaça de queda à Série B do Campeonato Brasileiro. O Galo chega à última rodada da competição ocupando a 20ª posição na tabela, com 50 pontos. Para tentar escapar do rebaixamento, o primeiro campeão nacional contará com o apoio em massa de sua torcida. Até sexta-feira, mais de 38 mil dos 66 mil ingressos a preços promocionais já haviam sido vendidos. "Eu tenho certeza que a torcida do Atlético vai nos ajudar e que o time vai ter raça nesse jogo", comentou o técnico Procópio Cardoso. Cotado para continuar dirigindo a equipe alvinegra na próxima temporada, caso o Atlético permaneça na divisão principal, Procópio precisou durante a semana trabalhar para conter a ansiedade dos atletas. Uma das medidas foi antecipar em um dia a concentração. "A gente não agüenta mais, essa semana não passa", desabafou o meia Rodrigo Fabri, que chegou a discutir com o técnico durante um treinamento. "O estresse é grande, mas está perto do fim. Temos tudo para vencer e terminar bem o ano e vamos superar as dificuldades", afirmou. A diretoria atleticana solicitou à Ademg, autarquia responsável pela administração dos estádios de Minas Gerais, que os alto-falantes do Mineirão não divulguem os resultados dos outros jogos para não atrapalhar a concentração dos jogadores em campo. "Às vezes o empate poderá até nos classificar, mas não podemos pensar nisso, temos de entrar para ganhar", disse Fabri concordando com a decisão dos dirigentes. Se depender do retrospecto contra a equipe do ABC paulista em Belo Horizonte, os atleticanos podem ficar animados. Nos dois jogos realizados, em 2002 e 2003, o Galo levou a melhor e conquistou duas vitórias. Para Fabri, porém, o "combustível" do Atlético na partida decisiva será a própria ameaça de rebaixamento. "Só esse fato aí já é o combustível total para gente ter ânimo para escapar. A gente tem que ter muita raça e muita determinação", recomendou.