Atlético-MG tenta interromper queda Depois de conquistar apenas um ponto nas duas partidas que fez em casa, o Atlético Mineiro enfrenta nesta quarta-feira o Coritiba, na capital paranaense, pela 19.ª rodada do Campeonato Brasileiro, com a missão de tentar iniciar a reabilitação. Na penúltima colocação (21.º), com apenas 13 pontos, o time mineiro não vence há cinco jogos. A partida está marcada para às 20h30, no Estádio Couto Pereira. O Atlético vem de derrota (por 2 a 1) no Mineirão para o Fluminense. No próximo final de semana, o time vai enfrenta o Vasco, também fora de casa. Em nove partidas longe de seus domínios os alvinegros somaram apenas cinco pontos - um aproveitamento de 18,51%. O técnico Marco Aurélio - que estreou na derrota para o Fluminense - decidiu escalar a equipe no esquema 3-5-2. Ele cobrou uma nova postura do time em campo. "Do jeito que está não pode continuar. Todo o time que eu dirijo tem de ter pegada e vontade, ainda mais o Atlético, cuja própria torcida pede garra e espírito de luta. Temos de fazer como o pessoal da arquibancada, mostrando raça para buscar o resultado", disse o treinador.