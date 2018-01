Atlético-MG tenta manter embalo em SC Com uma inédita dupla de ataque, formada por Fábio Júnior e Paulinho, o Atlético-MG enfrenta nesta quinta-feira, às 20h30, o Figueirense, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Paulinho, que atua originalmente como um meio-campista ofensivo, jogará na frente, ocupando a vaga de Alex Alves, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O time mineiro vem de três vitórias consecutivas e busca um resultado positivo para se manter na briga por uma vaga na Libertadores da América do ano que vem. O Galo tem 57 pontos e o confronto desta noite antecede ao clássico contra o Cruzeiro, líder do campeonato e maior rival, no próximo domingo. O técnico Marcelo Oliveira disse que espera "um time eficiente, forte, buscando a cada momento a vitória", mas salientou que a equipe alvinegra está ciente de que não irá encontrar facilidades na capital catarinense. "O adversário marca forte, tem velocidade, e, jogando em casa, tem sido um obstáculo grande". O treinador salientou que tem toda a confiança no futebol de Paulinho e adiantou que sua nova função no time prevê um revezamento com os dois armadores. "Ele vai jogar um pouco mais solto, proporcionando aquele revezamento com o Lúcio (Flávio), com o próprio Juninho, que vem de trás", disse.