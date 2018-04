Atlético-MG tenta quebrar jejum Sem conseguir vencer há oito jogos, há exatamente um mês, o Atlético-MG tentará acabar com o jejum de vitórias na partida contra o Juventude, nesta quarta-feira, às 20h30, no Mineirão, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para conseguir os três pontos, que ajudarão o time mineiro a afastar-se da perigosa zona de rebaixamento - está em 20º lugar, com 30 pontos -, o técnico Jair Picerni deverá fazer mudanças na lateral e no meio-campo. Reclamando da falta de qualidade no elenco, o treinador segue fazendo ´experiências´ no time. Contra o Juventude, Picerni voltará a fazer mudanças. Por causa do baixo rendimento do lateral-direito Alessandro, o treinador poderá improvisar o meio-campo Enrico na posição. Outra mudança deverá ser feita no meio-campo. O jovem Levi, que vinha como titular nos últimos jogos, deverá perder a posição para Walker. O volante Emerson, que chegou a ser capitão da equipe, continua fora dos planos. "Estamos tentando trabalhar com o que temos nas mãos. E os jogadores estão se empenhando para modificar a situação", explica o treinador. A última vitória do Atlético aconteceu na partida contra o Grêmio, ainda na 22ª rodada da competição, no Estádio Independência. Nas últimas oito partidas, incluindo a participação na Copa Sul-americana, o time mineiro empatou quatro e sofreu quatro derrotas. Sem muitas perspectivas para a atual temporada, o Atlético tenta sobre o Juventude, um dos líderes do Brasileiro com 48 pontos, voltar a vencer para pelo menos afastar o fantasma do rebaixamento. "A nossa situação é muito complicada. Estamos trabalhando, mas os resultados não estão aparecendo. Mas tenho certeza que as coisas vão melhorar", garante Picerni.