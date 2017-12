Atlético-MG tenta quebrar tabu na Vila O Atlético-MG inicia o returno do Campeonato Brasileiro, amanhã, às 21h40, contra o Santos, na Vila Belmiro, com um desafio: superar uma escrita que já dura 55 anos. A última e única vitória do Galo na Baixada Santista ocorreu em março de 1948, segundo dados da assessoria de imprensa do clube mineiro. Mas para os jogadores e o técnico Marcelo Oliveira, mais importante do que derrubar o tabu, uma vitória contra o Peixe significa um passo largo para o time se aproximar dos líderes da competição. O Atlético ocupa a quinta posição, com 38 pontos, nove a menos que o líder Cruzeiro. O treinador fará três mudanças na equipe em relação ao time que venceu o Vitória-BA, no último domingo. O principal reforço é a volta do atacante Kim, que cumpriu suspensão automática no jogo passado. Ele entra no lugar de Fábio Júnior, que está sob marcação cerrada de parte da torcida alvinegra. Outro que retorna é o zagueiro André Luiz, que também estava suspenso na última partida. Com isso, o volante Ferrugem, que jogou improvisado na zaga, volta à sua posição original. O único desfalque no Galo é o volante Marcelo Silva, que recebeu o terceiro cartão amarelo. Oliveira adiantou que sua vaga deverá ser preenchida por Genalvo, que terá a incumbência de marcar o meia Robinho, segundo o treinador, "um dos jogadores do Santos que fazem a diferença".