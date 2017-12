Atlético-MG tenta reecontrar caminho Afundado na crise, o Atlético-MG, lanterna isolado do Campeonato Brasileiro com apenas 13 pontos, enfrenta neste sábado o Juventude, no Estádio do Mineirão, às 16 horas, pela 21.ª rodada da competição. Depois de uma semana conturbada, em que foram afastados nove jogadores do grupo principal e estrelas barradas, o time mineiro tenta terminar o turno do campeonato com uma vitória, algo que não alcança há um mês. A derrota para o Vasco, no último domingo, resultou em agressões e tentativas de agressões entre jogadores e torcedores. Depois de afastar e barrar jogadores titulares - entre eles "medalhões" como o meia Rodrigo Fabri e o goleiro Danrlei -, o técnico Marco Aurélio decidiu apostar em jovens atletas e juniores para conquistar a sua primeira vitória no comando do time. Até o momento, foram três jogos e três derrotas. O Atlético terá em campo a sua décima dupla de ataque desde o início do Brasileirão, formada por Marques e Catanha, que fará a sua estréia com a camisa alvinegra. Marco Aurélio optou pelo esquema com três zagueiros, escalando os jovens Leandro Castan, Cáceres e Lima. No gol, Bruno substitui Danrlei. Rodrigo Dias ocupará a lateral-direita e no meio-campo a novidade é Tchô, que agradou ao técnico em um coletivo da equipe júnior e foi promovido ao time principal. "Vamos experimentar. De repente é o jogador que estamos precisando no meio-campo", comentou o treinador.