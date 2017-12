Atlético-MG tenta se redimir contra Bahia Ainda sem vencer no returno do Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG encara o Bahia neste domingo, às 18 horas, no Mineirão, procurando se redimir das últimas apresentações diante de seu torcedor. O Galo vem de duas derrotas seguidas em casa, para Corinthians e Atlético-PR. Na rodada passada, o time do técnico Marcelo Oliveira empatou com o Guarani em Campinas. Mas para continuar com pretensões de chegar ao título, o Atlético, que tem 40 pontos, terá de acumular vitórias se quiser encostar nos líderes. Um triunfo sobre a equipe baiana servirá também para afastar mais uma crise que vive o clube mineiro. Durante a semana, três ex-titulares - o atacante Guilherme, o meia Alexandre e o lateral-esquerdo Michel - foram afastados do time e não deverão ser mais aproveitados no restante do campeonato. Guilherme, por exemplo, foi liberado pela diretoria para negociar sua transferência e o jogador disse que estuda propostas do exterior. Mais uma vez, o técnico Marcelo Oliveira tem problemas para escalar o time. O volante Ferrugem deverá ser novamente improvisado na zaga, já que o capitão Scheidt, com uma entorse no tornozelo direito, foi praticamente vetado e Luiz Alberto está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Para o lugar do meio-campista Tucho, que também cumpre suspensão automática, Marcelo Oliveira deverá optar entre Lúcio Flávio e Paulinho.