Atlético-MG tenta vencer o 1º paulista O Atlético-MG tem diante do Corinthians, nesta quarta-feira, às 21h50, no Pacaembu, o desafio de encerrar o jejum de ainda não ter vencido nenhuma equipe paulista no atual Campeonato Brasileiro. Dos nove jogos que disputou contra times de São Paulo, o Galo perdeu três e empatou seis, o último no domingo passado, quando ficou no 1 a 1 com a Ponte Preta, em Campinas. A equipe alvinegra - que ocupa a 18ª colocação, com 30 pontos - luta também contra o fraco desempenho fora de casa. Em 27 rodadas, conquistou apenas uma vitória atuando fora de Belo Horizonte - no dia 22 de maio, quando derrotou o Coritiba (2 a 1) no estádio Couto Pereira. "É muito pouco", admitiu o volante Zé Luís, que volta ao time. "Chegou o momento de quebrar isso. A gente vai procurar se empenhar um pouco mais para conseguir esta vitória". O técnico Jair Picerni já havia cobrado mais empenho dos jogadores quando o time atuasse como visitante e Zé Luís acredita que o Atlético poderá tirar proveito da "empolgação" corintiana, se referindo à vitória do Timão sobre o Palmeiras na última rodada. O volante foi julgado na noite de segunda-feira pela Primeira Comissão Disciplinar do Superior Tribunal da Justiça Desportiva (STJD) devido à expulsão no jogo contra o Palmeiras, na abertura do returno, e recebeu a pena mínima de um jogo, já cumprida. Por isso, poderá enfrentar o Corinthians. Picerni será obrigado mais uma vez a mudar o time por problemas de suspensão. O zagueiro Gaúcho, que recebeu o terceiro cartão amarelo contra a Ponte Preta, será substituído por Adriano, que demonstrou otimismo quanto a um novo triunfo do Galo longe da capital mineira. "Nosso pensamento está voltado em busca da segunda vitória fora de casa, e tomara que ela saia contra o Corinthians". No treinamento tático que comandou nesta segunda-feira à tarde no CT do Palmeiras, na capital paulista, o treinador atleticano decidiu improvisar o atacante Wagner na lateral-direita.