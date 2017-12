Atlético-MG terá 2 novidades na 5ª O técnico do Atlético-MG, Levir Culpi, pode promover a estréia de dois jogadores contra o Joinville, quinta-feira, no Mineirão, pela Copa Sul-Minas: o lateral-esquerdo Rubens Júnior, ex-Porto, de Portugal, e o zagueiro uruguaio Gutierrez, ex-River Plate (Uruguai), contratados por empréstimo até o fim do ano. É que ambos devem ter a documentação regularizada a tempo na Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O Atlético vem de vitória por 4 a 3 no clássico com o América-MG, no fim de semana, com a qual chegou aos 15 pontos na tabela. Agora, precisa derrotar quatro dos cinco adversários que ainda enfrenta na fase classificatória da Sul-Minas para ficar entre os quatro que disputam o título. Com as duas prováveis novidades e ainda as voltas da zaga titular (Marcelo e Edgar) e do lateral Bosco, que cumpriram suspensão no clássico, e do meia Cleisson, recuperado de contusão, Levir deve reutilizar o esquema 3-5-2 no confronto com os catarinenses. A tática mostrou ser eficaz no meio da semana passada, quando os atleticanos bateram o Sport por 3 a 0, em Belo Horizonte, e garantiram vaga nas oitavas-de-final da Copa do Brasil.