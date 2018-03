Atlético-MG terá 3 zagueiros em Goiânia Para a partida deste sábado, às 16 horas, no Serra Dourada, contra o Goiás, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico interino do Atlético-MG, Marcelo Oliveira, decidiu escalar três zagueiros. Luiz Alberto volta ao time depois de cumprir suspensão automática pela expulsão contra o Fortaleza, no sábado passado, e formará a defesa com Scheidt e André Luiz. Ao contrário, porém, de Celso Roth, seu antecessor, Marcelo Oliveira optou por uma formação, teoricamente, mais ofensiva. Ele mantém o meio-campo com dois armadores - Tucho e Paulinho - e apenas Marcelo Silva na função de volante. Apesar de ter feito gol contra o Juventude, que deu a vitória ao Atlético na última rodada, o goleiro Eduardo volta ao banco de reservas e Velloso, que cumpriu suspensão, será o titular. "Por critério, volta o Velloso", anunciou Marcelo Oliveira, após o treinamento realizado na manhã desta sexta-feira. Embora tenha evitado criticar o técnico, Eduardo não conseguiu esconder a insatisfação com a decisão de Marcelo Oliveira e admitiu que esperava ser mantido na equipe. "Não vou expor o treinador, não vou expor o Atlético. Fico chateado, fico triste", comentou o goleiro. O time mineiro, sexto colocado, com 34 pontos, encara o lanterna do campeonato (16 pontos) bastante atento ao atacante Dimba, artilheiro do Brasileiro ao lado de Luís Fabiano, do São Paulo, com 16 gols. "Temos de ter um cuidado maior com ele, pois está inspirado", observou o capitão Scheidt. Punição - O atacante Alex Alves foi multado pela diretoria do Atlético por ter feito um gesto obsceno para a torcida ao ser substituído por Fábio Júnior no jogo contra o Juventude. A multa "por atitude desrespeitosa", de acordo com o gerente de futebol do clube, Éder Aleixo, corresponde a 20% do salário do jogador, que pediu desculpas à torcida e disse que aceitava a punição. O atacante justificou o gesto - o dedo médio em riste - como uma reação impensada aos xingamentos de alguns torcedores, que teriam ofendido a ele e sua esposa. O zagueiro Luiz Alberto também foi multado - 10% do salário - pela expulsão na derrota para o Fortaleza.