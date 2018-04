Atlético-MG terá a volta de Jonílson contra o Santos O técnico Celso Roth poderá contar novamente com um jogador que considera titular no próximo domingo, contra o Santos, no Mineirão. Trata-se do volante Jonílson, que cumpriu suspensão no empate sem gols com o Náutico, no último sábado, e está liberado para reforçar o Atlético-MG pela 26.ª rodada do Campeonato Brasileiro.