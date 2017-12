Atlético-MG terá força máxima O Atlético-MG inicia nesta quinta-feira à noite contra o Internacional, no Mineirão, na primeira partida entre os times pelas oitavas-de-final da Copa do Brasil, uma série de três confrontos seguidos com a equipe gaúcha. No domingo, os dois se enfrentam pela Copa Sul-Minas e, na próxima quarta-feira, fazem o jogo de volta da competição nacional, em Porto Alegre. Para o técnico Levir Culpi, o Atlético tem um pouco mais de responsabilidade do que o Inter nesta seqüência de jogos, já que, ao contrário do rival, ainda mantém chances de classificação na Copa Sul-Minas. "Todos os jogos com o Internacional têm que ser encarados como decisões", disse o treinador, que terá força máxima na partida desta quarta-feira. O volante Gilberto Silva, que atua com a seleção brasileira em Fortaleza nesta quarta-feira, no amistoso com a Iugoslávia, embarca às 2h30 da capital cearense, em vôo fretado, para Belo Horizonte. Se não estiver contundido, ele descansa no hotel onde a delegação do Atlético está hospedada e entra em campo à noite, no Mineirão. O treinador do time mineiro poderá contar com o atacante Marques, o zagueiro Marcelo Djian e o meia Djair, que estavam contundidos e eram dúvidas até o início da semana. Os três fizeram testes nesta quarta-feira e foram liberados pelo departamento médico. O mais provável é que Levir Culpi utilize, mais uma vez, o esquema com três defensores - Djian, Edgar e o uruguaio Gutierrez. Até agora, são quatro vitórias seguidas com essa formação.