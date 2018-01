Atlético-MG terá líbero contra a Ponte Com o volante Hélcio atuando na função de líbero e de volta ao Estádio Independência, o Atlético-MG recebe a Ponte Preta, neste domingo, às 18 horas, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time de Minas luta por uma vitória para aliviar a crise que ronda o clube após os maus resultados no Brasileiro e a eliminação, em casa, na Copa Sul-Americana, que quase custou o cargo do técnico Marcelo Oliveira. Depois de uma semana de treinamentos em Jarinu, no interior paulista, o treinador aposta numa mudança de atitude do time. A temporada de treinamentos intensivos serviu, principalmente, para que a "roupa suja" fosse lavada entre o grupo atleticano. Para tentar elevar a moral dos jogadores, a diretoria alvinegra contratou a psicóloga Suzy Fleury, que realizou um trabalho com os atletas durante a semana. Com o objetivo de dar mais consistência ao setor defensivo do time, o técnico sacou o volante Ferrugem e determinou que Hélcio atuasse como líbero. "Acho que para a parte defensiva é bom, porque a marcação fica definida", avaliou o zagueiro André Luiz. Depois da derrota por 2 a 0 para o Fluminense, resultado que eliminou o Atlético da Sul-Americana, os dirigentes decidiram abandonar o Mineirão e mandar os jogos do clube mineiro no acanhado Independência, onde os torcedores ficam bem próximos aos atletas. "Apesar do torcedor estar chateado com o time, acredito que, com a nova postura que vamos mostrar, o torcedor vai estar junto da gente, desde o início", diz Marcelo.