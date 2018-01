Atlético-MG terá Marques e Guilherme O técnico do Atlético Mineiro, Abel Braga, terá força máxima contra o Marcílio Dias, nesta quinta-feira à noite, no estádio Independência, em Belo Horizonte, onde a equipe mineira pode definir sua classificação às semifinais da Copa Sul-Minas. Os atacantes Marques e Guilherme, poupados na vitória do fim de semana sobre o Rio Branco, por 3 a 0, pela terceira rodada do Campeonato Mineiro, reassumem suas funções, para as saídas de Kim e Valdir. O Marcílio Dias é comandando pelo ex-jogador e técnico atleticano Humberto Ramos, que levou o time mineiro ao vice-campeonato nacional, em 1999. Além do retorno da experiência de Guilherme e Marques no ataque, Braga também conta com outro veterano na equipe, ao qual não tem poupado elogios: o goleiro Velloso, de 30 anos. Velloso não sofre gol há cinco partidas e pretende esforçar-se para chegar ao sexto confronto sem ser batido. "Ele nos dá segurança e isso facilita o rendimento de toda a equipe", disse o treinador. Outra novidade no time será o retorno do meia Anderson, ex-Internacional e ex-Santos, que não atuou pelo Campeonato Mineiro, no fim de semana, por ter sido suspenso. A única dúvida de Braga é na lateral-direita, já que Paulo César, titular da posição, está contundido e deve ser reavaliado pelos médicos minutos antes do jogo. Se ele não tiver condições, Zé Carlos, contratado junto ao Central, de Caruaru, pode fazer sua estréia.