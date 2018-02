Atlético-MG terá patrocínio da Muriel na manga da camisa A diretoria do Atlético Mineiro anunciou na tarde desta quinta-feira um acordo de patrocínio com a empresa de cosméticos Muriel, que estampará sua marca nas mangas da camisa da equipe até o fim deste ano. O patrocinador principal, a construtora MRV, vai até abril. "A Muriel está acreditando no Atlético e temos certeza de que o retorno será acima do desejado. Esperamos que este seja o primeiro passo de uma grande caminhada juntos", afirmou o presidente do clube, Ziza Valadares, que deixou a modéstia de lado na hora de valorizar seu "produto": "O Atlético é um grande clube, tem a torcida mais apaixonada do Brasil e também conta com grande exposição na mídia." O presidente da empresa, Paulo Boldarim, disse que o Atlético foi considerado a melhor vitrine para colocar a empresa no mercado mineiro. "Acompanhamos com entusiasmo a escalada do Atlético em 2006 e consideramos que seria a melhor vitrine para divulgação da nossa marca", explicou - a empresa colocou, em 2006, sua marca na manga da camisa do Santos. O Atlético conquistou o título da Série B com duas rodadas de antecipação e teve a melhor média de público do futebol brasileiro no ano passado. Para o gerente de marketing do clube, Álvaro Cotta, tudo isso serviu para valorizar a imagem do clube, e a Muriel foi escolhida após contatos com várias empresas. "Entendemos que há um comprometimento da empresa com os objetivos do clube", disse.