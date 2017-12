Atlético-MG: Tite precisa vencer A sobrevida no comando do Atlético Mineiro que ganhou o técnico Tite será colocada à prova na noite desta quarta-feira, contra o Paysandu, pela 17.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo, marcado para as 20h30, no Mineirão, é o primeiro após o treinador pedir demissão, mas não ter este aceito pela diretoria alvinegra. Tite está ciente de que sua permanência depende de resultados. O Galo ocupa a 21.ª colocação, está na zona de rebaixamento para a Série B, com 12 pontos. "Temos que mudar o nosso comportamento, temos que cada um dar um pouco mais", disse o técnico atleticano. O presidente do clube, Ricardo Guimarães, deixou claro que Tite não tem mais garantia de emprego até o final de seu contrato, como costumava declarar. "Eu parei de falar que alguém está garantido em alguma coisa. Nós vamos ter a paciência que precisa ter, (mas) ele vai ser analisado como qualquer outro (técnico)". O zagueiro paraguaio Cáceres, expulso na derrota para o Goiás, cumpre suspensão automática e não enfrenta a equipe paraense. Tite já confirmou a volta de Henrique ao time titular. Outro jogador que estava suspenso e retorna ao time é o lateral-esquerdo Rubens Cardoso. O volante Walker será o lateral-direito, trocando de posição com Zé Antônio, que volta para o meio-campo.