Atlético-MG treina com os reservas, mas interino despista sobre escalação

Dois dias depois de golear o Botafogo-PB pela Copa do Brasil, o Atlético-MG se reapresentou nesta sexta-feira e iniciou a preparação para encarar o Tupi, domingo, em Juiz de Fora, pelo Campeonato Mineiro. Neste primeiro momento, o técnico interino Thiago Larghi comandou uma atividade apenas com os reservas.

A opção gerou dúvidas sobre a escalação que vai a campo no fim de semana. A tendência é que Larghi poupe algumas peças, mas há a possibilidade de ele escalar um time inteiro reserva. Questionado sobre o assunto, o interino preferiu despistar.

"Não temos a ideia definida. Estamos com os jogadores se recuperando. O pessoal da preparação física e da fisiologia irá nos passar o resultado dos exames, se tem alguém precisando de uma recuperação especial, mas, em princípio, o grupo permanece o mesmo e, amanhã, vamos definir", declarou.

A opção de poupar jogadores ganha força por causa da semana decisiva que o Atlético-MG viverá na sequência. Na próxima quarta-feira, a equipe visita o Figueirense pela Copa do Brasil. No domingo seguinte, terá o Cruzeiro pela frente, no Independência. Larghi, no entanto, fez questão de exaltar a importância do duelo com o Tupi.

"A gente está se preparando para essa partida, acabamos de fazer um treino com o grupo dos jogadores que não jogaram na quarta-feira porque o grupo que jogou está se recuperando. Esperamos entrar bem focados para conseguir essa vitória porque sabemos que é importante pontuar no Mineiro para classificar bem. Vamos levar com seriedade essa partida porque a gente sabe a importância dela", comentou.