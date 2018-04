Atlético-MG treina em Porto Alegre e Victor elogia Giovanni na Primeira Liga

Depois da vitória sobre o Internacional por 1 a 0, o elenco do Atlético Mineiro já iniciou nesta quinta-feira a preparação para enfrentar o Paraná no sábado, às 19 horas, no Independência, em Belo Horizonte, pela semifinal da Copa da Primeira Liga.

Ainda em Porto Alegre, onde derrotou o Inter na noite de quarta-feira, o Atlético organizou nesta quinta um trabalho físico aos atletas que não jogaram os 90 minutos na quarta. A atividade foi realizada na academia do hotel onde a delegação estava hospedada.

Já os sete atletas que foram poupados e não viajaram a Porto Alegre - Victor, Leonardo Silva, Fábio Santos, Elias, Adilson, Luan e Rafael Moura - treinaram normalmente em Belo Horizonte, sob a coordenação do preparador físico Carlinhos Neves.

Victor, aliás, enalteceu nesta quinta o potencial de seu substituto, Giovanni. Com grande atuação, ele foi o principal responsável pela classificação do Atlético Mineiro à semifinal.

"Fiquei muito feliz com a classificação, de ver o Atlético-MG brigando por mais uma conquista, mesmo que com um time alternativo. Fizeram um grande jogo", elogiou Victor. "E vale destacar a atuação do Giovanni, que fez uma partida brilhante, perfeita. A mim não surpreende, porque sei da forma como ele trabalha e da competência que ele tem."