Atlético-MG treina em Porto Alegre para 'jogo da vida' na Libertadores

Sob intensa pressão diante de derrotas recentes, o Atlético Mineiro não perdeu tempo e intensificou a preparação para o duelo com o Jorge Wilstermann, quarta-feira, no Mineirão, pelas oitavas de final da Copa Libertadores, um confronto decisivo para as pretensões da equipe para a sequência da temporada, tanto que foi definido pelo técnico Rogério Micale como "jogo da vida".

Diante do peso do duelo, o técnico Rogério Micale poupou os titulares no último domingo, na derrota por 2 a 0 para o Grêmio, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ainda assim, todos viajaram para Porto Alegre, com a intenção de seguirem em preparação para o confronto com o Jorge Wilstermann.

Assim, nesta segunda-feira, no CT do Parque Gigante, o elenco do Atlético-MG treinou antes do retorno a Belo Horizonte. A equipe realizou um trabalho tático, que contou com a participação da equipe sub-17 do Internacional.

No seu CT, a Cidade do Galo, o Atlético-MG só realizará um treinamento antes de encarar o Jorge Wilstermann. A atividade está marcada para as 15h30, quando Micale deverá definir a escalação para o duelo com a equipe boliviana.

Diante da péssima fase da equipe, Micale fez um apelo para que o torcedor atleticano lote o Mineirão. "A gente tem uma competição do quilate da Libertadores, é o jogo da nossa vida. Temos que ganhar, passar de fase. Conto muito com a nossa torcida. Peço que nos dê esse voto de confiança, que nos auxilie. Vamos fazer o nosso melhor. Vá lá, nos ajude", afirmou.

Derrotado no jogo de ida por 1 a 0, na Bolívia, o Atlético-MG precisa de uma vitória por dois gols de diferença na próxima quarta-feira para avançar às quartas de final da Libertadores.