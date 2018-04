Atlético-MG: três gols de diferença O Atlético-MG recebe o Goiás, neste sábado, às 15h45, no estádio Independência, com a obrigação de vencer por pelo menos dois gols de diferença para continuar na Copa Sul-Americana. Nesse caso, como o Galo foi derrotado por 4 a 2 na partida de ida, a definição da vaga será por pênaltis. Para se classificar para a segunda fase independente das penalidades, o time mineiro terá de vencer por uma diferença de três gols. "Temos de marcar em cima o time do Goiás, jogar dentro do campo do deles e fazer uma marcação sobre pressão para tentar fazer um gol logo no começo do jogo", receitou o meia-atacante Rodrigo Fabri. "Nossa fase é delicada, mas a gente tem de passar por cima de tudo". Há seis jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro e próximo da zona de rebaixamento, a classificação na competição internacional servirá para dar novo ânimo ao grupo atleticano, acreditam os jogadores. O goleiro Danrlei conclamou a torcida alvinegra a comparecer ao Independência: "O torcedor precisa ir ao estádio e fazer a sua parte. A força da torcida atleticana será muito importante, precisamos iniciar e terminar juntos o jogo". VIROSE - O jogo é o primeiro decisivo do técnico Jair Picerni no comando da equipe mineira. Mas o treinador pode ser substituído pelo auxiliar Fred Smania, já que ainda se recupera de uma virose que o afastou dos treinamentos nos últimos dois dias. Após a derrota para o Corinthians, na quarta-feira passada, no Pacaembu, pelo Brasileirão, Picerni sentiu-se mal e permaneceu em São Paulo. Era esperado nesta sexta-feira no CT de Vespasiano, mas não se restabeleceu a ponto de comandar o treinamento. Outro ausente das atividades foi o atacante Alex Mineiro. O jogador sofreu no último jogo uma entorse no tornozelo direito e foi poupado do treino. Sua escalação contra o Goiás, porém, é considerada certa.