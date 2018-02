Atlético-MG tropeça na Caldense Desfalcado de cinco titulares e jogando em um gramado bastante prejudicado por causa da chuva, o Atlético-MG foi derrotado pela Caldense por 1 a 0, na tarde deste domingo, no Estádio Ronaldo Junqueira, em Poços de Caldas (MG). O único gol da partida foi marcado por Eduardo. Apesar do resultado negativo, o Galo, que manteve a quarta colocação no Campeonato Mineiro, atrás de Cruzeiro, Ipatinga e URT, precisa de apenas mais um ponto na partida contra a URT, na última rodada da primeira fase, no Estádio Independência, para garantir vaga na fase final. Já a Caldense que chegou aos 11 pontos, livrou-se definitivamente do risco do rebaixamento. Depois de ter garantido a classificação às oitavas-de-final da Copa do Brasil, ao passar pelo Brasiliense por 3 a 1, em Taguatinga, na última quarta-feira, o Atlético entrou em campo buscando a reabilitação no Estadual, depois de duas derrotas seguidas. Porém, desesperada em campo, jogando contra o rebaixamento, a Caldense tomou a iniciativa do jogo, aproveitando da desorganização do adversário. E aos 9 minutos o meia Pachola arriscou de fora da área. O goleiro Danrlei se atrapalhou e mandou para escanteio. Na cobrança, Malzone desviou de cabeça e a bola passou raspando a trave. Aproveitando o gramado molhado, o time de Poços tentava surpreender Danrlei com chutes de fora da área. E aos 20 minutos, Fernando arriscou novo chute. A bola bateu no gramado e obrigou Danrlei a fazer uma defesa complicada. E tanto pressionar, a Caldense acabo chegando ao primeiro gol. Aos 42 minutos, Pachola mandou para área da esquerda. O goleiro Danrlei rebateu para o meio da área. A bola sobrou para Eduardo chutar e fazer 1 a 0. No segundo tempo, com o gramado bastante castigado, o Galo não conseguiu forças para reagir, já que a Caldense se fechou na defesa e passou a sair nos contra-ataques. Praticamente sem jogadas ofensivas, a partida se arrastou até os 37 minutos, quando a Caldense conseguiu ampliar o placar. Jaiminho passou pelo zagueiro Adriano, pela direita, e cruzou na esquerda para Chiquinho. O meia recebeu quase sem ângulo, pela esquerda, e chutou. A bola explodiu na trave, salvando o goleiro Danrlei que viu a terceira derrota seguida do Atlético no Estadual. Nos demais jogos pelo Mineiro, o Ipatinga venceu o Villa Nova por 2 a 0, em Nova Lima. Com a vitória, o time do Vale do Aço conseguiu uma das quatro vagas para a fase final do Estadual. Já o América venceu em casa o rebaixado Mamoré por 2 a 1.