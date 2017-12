Atlético-MG vence a 1ª em 7 rodadas Mesmo sem mostrar um bom futebol, o Atlético-MG conseguiu arrancar uma vitória no final sobre o Juventude, por 2 a 1, na tarde deste sábado, no Mineirão, pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Marques e Quirino marcaram para os mineiros. Zé Carlos descontou. Com a vitória, o time mineiro chegou aos 16 pontos ganhos, passando a lanterna da competição ao Paysandu. Já o time de Caxias permaneceu com 29 pontos, na 13ª posição. Buscando uma arrancada na competição, o Atlético entrou em campo com um time repleto de jogadores formados na categoria de base do clube. Apesar do nervosismo inicial, o time mineiro pressionou o adversário e chegou ao primeiro gol, após a falha do goleiro Doni. Aos 23min, Fábio Baiano levantou para a área. O atacante Catanha disputou a bola com o zagueiro Antônio Carlos e com o goleiro. Na confusão, a bola sobrou limpa para Marques tocar para as redes. Apesar de ter ficado atrás no placar, o Juventude tinha mais posse de bola e chegava com mais perigo ao gol do time mineiro que errava muitos passes e dava espaço demais ao adversário. Depois de ter tentado o empate através das cobranças de falta, o time de Caxias igualou o placar, com Zé Carlos. Aos 33min, o lateral Magal roubou a bola na intermediária e lançou na velocidade para Zé Carlos. O atacante avançou, penetrou na área e tocou na saída de Bruno: 1 a 1. No segundo tempo, o técnico Marco Aurélio partiu para o tudo ou nada. O treinador tirou o lateral-direito Rodrigo Dias e colocou o jovem atacante Éder Luís, outro atleta das categorias de base do clube mineiro. O Atlético foi todo para o ataque, beneficiado também pela expulsão de Éderson. Com um jogador a menos, o Juventude abdicou totalmente do ataque e sofreu o castigo no final. Aos 42min, quando nem os torcedores atleticanos acreditavam mais, o volante Fábio Baiano cruzou da direita para área. O jovem Quirino, que tinha acabado de entrar, subiu mais do que os zagueiros e, de cabeça, fez 2 a 1.