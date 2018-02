Atlético-MG vence a primeira em casa O Atlético-MG conquistou neste domingo a sua primeira vitória em casa no Campeonato Brasileiro, ao derrotar o Fluminense, por 2 a 1, no Mineirão, pela 10ª rodada da competição. Mesmo sem jogar bem, o time mineiro conquistou no sufoco mais três pontos e deixou a zona de rebaixamento do campeonato. O time mineiro soma agora 12 pontos. Já o Tricolor carioca permanece com 14 pontos e terminou a rodada na 11ª posição. Atlético e Fluminense fizeram um primeiro tempo bastante equilibrado. A equipe alvinegra deu mostras de que poderia conquistar o seu primeiro triunfo no Mineirão quando Alex Mineiro, aos quatro minutos, aproveitou um rebote do goleiro Fernando Henrique e, de dentro da área, fez 1 a 0. O time carioca, porém, não se intimidou com a desvantagem no placar e foi atrás do empate, o que aconteceu aos 17 minutos. O meia Roger cobrou escanteio da esquerda e o zagueiro Rodolfo escorou de cabeça, no canto direito de Eduardo: 1 a 1. A história não mudou muito na etapa final. Enquanto o Atlético lutava contra suas próprias limitações técnicas para chegar ao gol adversário, o time do técnico Ricardo Gomes levava perigo nos contra-ataques. Nos 20 primeiros minutos, o atacante Romário teve duas grandes oportunidades de marcar, mas o goleiro atleticano fez intervenções providenciais. Aos 31 minutos, quando a torcida protestava contra o técnico Paulo Bonamigo e a atuação da equipe, o volante Zé Luís, numa jogada de raça, tabelou na entrada da área e chutou forte para fazer 2 a 1. O jogador fez questão de comemorar com o treinador atleticano. Mesmo com a vitória, os jogadores do time mineiro admitiram que não fizeram uma boa partida. "Está muito ruim ainda", desabafou o goleiro Eduardo, um dos destaques do jogo. "Na técnica não deu hoje. Nossa equipe não superou bem a equipe do Fluminense, mas valeu pela vitória e pelos três pontos", disse Alex Mineiro. Bonamigo, por outro lado, se deu por satisfeito com o resultado. "Foi uma vitória, não interessa de que forma veio", afirmou.