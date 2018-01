Atlético-MG vence amistoso em Minas O Atlético-MG venceu o Uberlândia por 2 a 0, neste sábado, no estádio Parque do Sabiá, no Triângulo Mineiro. Este foi o último amistoso do time dirigido pelo técnico Levir Culpi antes da estréia no Campeonato Brasileiro. O destaque foi o meia Ramón Menezes, autor dos dois gols da partida. Diante de um adversário que ofereceu pouca resistência, o Atlético não teve dificuldades para chegar à vitória. Ramón abriu o marcador aos 31 minutos do primeiro tempo, batendo falta. Depois, aos 34 da segunda etapa, ele mesmo fechou o placar, em outra cobrança de falta perfeita. "Valeu a movimentação de todos e ficou provado que se a equipe tiver disposição, vai fazer um grande Campeonato Brasileiro", disse Ramón. O Atlético estréia no Campeonato Brasileiro na próxima quarta-feira, contra o Coritiba, no Mineirão.