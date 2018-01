Atlético-MG vence e é 4º; Flu respira Os quatro jogos desta quinta-feira à noite que fecharam a 35ª rodada, provocaram mudanças significativas na classificação do Campeonato Brasileiro da Série A. O Atlético Mineiro derrotou o Figueirense por 1 a 0 com gol de Fábio Junior; subiu para 60 pontos e tirou o São Paulo da quarta colocação. O Tricolor paulista caiu para o quinto lugar (58), mas ainda permanece no grupo que hoje teria uma vaga na Libertadores de 2004. O São Paulo, no entanto, fica com apenas um ponto à frente do Internacional, que nesta quinta venceu o Criciúma por 2 a 0 em Porto Alegre e chegou aos 57 pontos. Com a vitória, o time gaúcho passou o São Caetano - as duas equipes têm o mesmo número de pontos, mas o Inter tem um número maior de vitórias (16-14). Outra alteração importante ocorreu na ponta de baixo da tabela. O Fluminense venceu o Vitória por 2 a 0 no Maracanã e chegou aos 38 pontos. Com isso, deixou Paysandu e Grêmio nas duas últimas posições. Os gols do jogo foram marcados por Lopes e Romário, de pênalti. Este foi o primeiro gol do Baixinho, desde o dia seis de agosto. Na quarta partida da noite, o Paysandu foi goleado por 4 a 2 pelo Paraná e permanece com 36 pontos, na penúltima posição. O Grêmio, que na quarta-feira empatou com o Fortaleza (2 a 2), é o lanterna com 30 pontos .