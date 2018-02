Atlético-MG vence e é vice-líder Com muita dificuldade, o Atlético-MG venceu, neste sábado, o Rio Branco, por 3 a 2, no Estádio Independência, resultado que deixou o time alvinegro na vice-liderança do Campeonato Mineiro, mas com remotas chances de conquistar o título. Em oito partidas, o Atlético soma 17 pontos, oito atrás do líder Cruzeiro, que derrotou o Guarani. O Rio Branco continua com 10 pontos, em oito jogos. Após a partida, o técnico Celso Roth criticou o desempenho da equipe, classificando a vitória de ?difícil, suada e complicada? . ?O time não fez um bom jogo, tecnicamente.? No sábado de carnaval, o torcedor não teve ânimo para comparecer ao estádio, que estava praticamente vazio. A equipe do Sul de Minas saiu na frente, aos 22 minutos da etapa inicial. O atacante Geovani fez 1 a 0. Porém, três minutos depois, o atacante Guilherme, de cabeça, empatou para o time alvinegro. O mesmo Guilherme colocou o Atlético na frente, logo a um minuto do segundo tempo. Mas, o lateral Fernando empatou novamente, aos 13. O Atlético continuou pressionando pela vitória e Alexandre, aos 18 minutos, definiu o placar. A rodada deste sábado do Mineiro teve outras duas partidas: Social 2 x 1 Villa Nova e Ipatinga 2 x 1 Caldense. Na sexta-feira à noite, o Tupi venceu, de virada, o Mamoré, de Patos de Minas, por 2 a 1. Ficha Técnica: Atlético-MG: Velloso; Alex, André Luiz, Neguete e Marquinhos; Hélcio, Cleison, Juninho (Alexandre) e Lúcio Flávio; Kim (Alessandro) e Guilherme (Quirino). Técnico: Celso Roth. Rio Branco: Gilson; Fernando, Agnaldo, Ricardo e Wendell; Tárcio, Souza, Leandro Diniz e Jefferson (Nill); Euller (Sandro Luís) e Geovani (Alex César). Técnico: Alemão. Gols: Geovani aos 22 e Guilherme aos 25 minutos do primeiro tempo. Guilherme a um minuto, Fernando aos 13 e Alexandre aos 18 minutos do segundo tempo. Árbitro: Cléver Assunção Gonçalves. Cartão amarelo: Alex, Fernando, Jefferson, Hélcio e Cleison. Local: Estádio Independência.