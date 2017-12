Atlético-MG vence e garante vaga O Atlético-MG venceu o Sport por 3 a 0, nesta quarta-feira, no Mineirão, e garantiu vaga nas oitavas-de-final da Copa do Brasil, quando irá enfrentar o Internacional. A equipe mineira havia perdido o primeiro confronto por 2 a 1 e precisava fazer 1 a 0 ou derrotar o adversário por mais de dois gols de diferença, caso sofresse algum, para se classificar. A classificação também deu novo ânimo ao Atlético, que não está bem na Copa Sul-Minas, apesar de ter derrotado o Mamoré por 1 a 0, na última rodada. No primeiro tempo, embora os dois times estivessem armados com três zagueiros, o Atlético foi mais ofensivo. Logo aos seis minutos, depois de uma boa troca de passes no ataque, Guilherme rolou a bola para Rodrigo, que chutou forte no ângulo direito de Adnan: 1 a 0. O Sport tentou empatar usando os contra-ataques, mas teve apenas uma chance. Aos 15 minutos, o zagueiro Erlon perdeu a bola para Luiz Cláudio, que chutou para fora. Apostando na velocidade de seus atacantes, o Atlético fez o segundo gol, aos 20, novamente com Rodrigo. No lance, Marques avançou pela direita e tocou na área. Guilherme chutou mal e a bola sobrou para Rodrigo marcar. Na segunda etapa, o Sport partiu com tudo para o ataque atrás de um gol que levaria a decisão da vaga para os pênaltis. Mas quem se aproveitou disso foi o Atlético, que utilizou bem os contra-ataques. Tanto que, aos 13 minutos, Marques fez o terceiro gol do time mineiro e definiu a vitória.