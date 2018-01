Atlético-MG vence e lidera grupo O Atlético confirmou a liderança isolada do grupo A do quadrangular semifinal do Campeonato Mineiro, neste domingo, ao vencer o Mamoré, treinado pelo filho de Telê Santana, Renê Santana, por 2 a 0, em Patos de Minas, região do Alto Paranaíba. O Alvinegro, que teve a estréia do técnico Zé Maria Pena, ex-coordenador das divisões de base do clube e substituto do dispensado Abel Braga, somou seis pontos, três à frente do segundo colocado Rio Branco, que também ontem bateu o Vila Nova por 1 a 0, em Andradas, Sul de Minas. Mesmo jogando sem três titulares - o atacante Marques e o armador Lincoln, machucados, e o meia Romeu, suspenso -, o Atlético, que buscava a reabilitação depois de desclassificado da Copa do Brasil, no empate por 2 a 2 com o Goiás, quarta-feira, foi superior durante toda a partida, procurando pressionar o adversário. Os gols só aconteceram no segundo tempo. Aos 24, o garoto Kim, substituto de Marques e um dos melhores em campo, aproveitou um rebote na área e chutou, sem defesa para o goleiro Wilson. O placar foi definido aos 35, com Guilherme, que assumiu a vice-artilharia do Mineiro, com sete gols. A rodada foi aberta no sábado com vitória do América por 1 a 0 sobre o Cruzeiro, no primeiro clássico da segunda fase do Estadual. Com o resultado, os americanos, assim como o Atlético, passaram a líderes isolados do grupo B, tendo os cruzeirenses em segundo lugar, com três pontos. O campeonato será decidido pelos primeiros colocados das duas chaves, cada uma com quatro equipes. Também no domingo, a Caldense venceu o Ipatinga por 3 a 2, em Poços de Caldas.